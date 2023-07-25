Головний антикорупційний прокурор повідомив, що у межах справи про хабарництво на Тернопільщини стався витік даних.

У справі за підозрою голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука і Ігоря Гайдука в одержанні неправомірної вигоди стався витік інформації.

Про це в інтерв’ю ZN.ua розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, передає Слово і Діло.

«У справі за підозрою голови Тернопільської обласної ради та двох заступників голови ОВА цієї ж області в отриманні неправомірної вигоди в нас був витік інформації. Тому певний період часу довелося чекати, щоб приспати пильність. І це спрацювало – фігуранти повернулися до злочинної діяльності, вже після того ми реалізувалися. Та однаково, на мою думку, цей витік завадив нам задокументувати причетність іще одного високопосадовця. До речі, джерело витоку так і не встановили», – наголосив він.

За словами Клименко, витоки інформації стаються через те, що САП не є незалежним органом і ми досі не маємо незалежного прослуховування фігурантів.

Нагадаємо, 26 червня НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради Михайла Головка, першого заступника голови та заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука відповідно. За даними слідства, вони висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати в цілому понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України. Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн.