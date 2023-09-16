У “Софії Київській” відкрили виставку видатного митця, котрий жив і творив на Тернопільщині. ФОТО

Виставку скульптур Івана Мердака відкрили у галереї «Хлібня» Національного заповідника «Софія Київська».

Вона присвячена 90-річчю з дня народження видатного скульптора, члена Національної спілки художників України, Заслуженого майстра народної творчості, вихідця з Лемківщини, який впродовж багатьох років жив і творив на Тернопільщині.

На виставці представлені дерев’яні скульптури з фондів Національного заповідника «Замки Тернопілля». До ювілею Майстра експозиція мандрувала по всій Україні. Її вже побачили у Львові, Хотині, Кам’янець-Подільському та музейному комплексі «Лемківське село».

– Серед робіт – видатні історичні постаті, і літературні герої, і міфічні істоти, – розповіли у НЗ «Замки Тернопілля». – Творча спадщина Івана Мердака налічує понад 500 скульптур. В експозиції представлена лише частина його величезного доробку. Ім’я митця відоме далеко за межами України, адже його роботи експонувалися в США, Канаді, Австралії, Німеччині, Франції, Польщі.

У Національному заповіднику «Софія Киїівська» розповіли, що в урочистому відкритті виставки взяли участь представники Лемківщини: ректор Київської академії мистецтв, народна артистка Ольга Бенч, учений секретар НЗ «Замки Тернопілля» Надія Макарчук, директор Музейного комплексу «Лемківське село» Віра Дудар, голова Київського товариства «Лемківщина» Михайло Мацієвський та інші. Вела захід генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська, яка отримала від лемківців у подарунок статуетку – виконану в техніці різьблення фігуру козака. Приємним доповненням до експозиції став художній виступ студенток Теребовлянського фахового коледжу.

Фото зі сторінки НЗ «Замки Тернопілля» у фейсбуці