У Скориківській громаді днями відкрили амбулаторію первинної медико-санітарної допомоги.

Там надаватимуть медичні послуги у співпраці з Тернопільським національним медичним університетом імені І. Я. Горбачевського.

– Це приємна подія для Скориківської громади. У цій амбулаторії медики спільно з тернопільським медуніверситетом будуть безкоштовно надавати медичні послуги – лор, офтальмолог, стоматолог та інші фахівці, – розповів під час відкриття голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. – Ми продовжуємо співпрацювати з громадами, співфінансувати проєкти, адже міцний тил – запорука успіху нашої держави і швидка перемога на фронті!

Головний лікар сімейної медицини Мирослав Вовчко наголошує, медичні послуги тут надаватимуть найвищого рівня.