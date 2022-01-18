Майже шістдесят людей забрав коронавірус в січні на Тернопільщині.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, із збільшенням кількості інфікованих COVID-19, зростає смертність.

Сьогодні в області з підтвердженим діагнозом коронавірусу померло троє людей віком від 77 до 81 року. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, мешканці краю цієї вікової категорії — в основній групі ризику.

“Через зростання кількості хворих може більшати і летальних випадків від COVID-19. Летальні випадки найчастіше реєструються серед старших 75-ти років людей. Це люди нещеплені і часто мають супутні патології. Тому ми вкотре наголошуємо на необхідності вакцинації, а також важливим є дотримання карантину, основних санітарно-епідемічних правил. В області зафіксований новий штам Омікрон. Він швидко поширюється, а відтак є значні ризики для громадського здоров’я”.

Сьогодні в області додалося майже триста нових хворих на COVID-19. Через ускладнення епідемічної ситуації побільшало пацієнтів і в інфекційних відділеннях лікувальних закладів.