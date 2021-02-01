Майже 70 людей померло на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом COVID-19 у січні. Попри зниження рівня захворюваності показник летальності почав стрімко зростати. Також почастішали тяжкі випадки коронавірусу.

“Показник летальності минулого року в державі був 1,8%. В нашій області 1,4%. На таких показниках ми завершили 2020 рік. За попередніми даними можна сказати, що у нас летальність у 2021 році вже складає 1,8%, в Україні – 1,9%. Тобто ми доганяємо вже загальноукраїнський показник. Бачимо, що почастішали важкі випадки. Щоденно реєструються летальні випадки. Хоча за 10 місяців пандемії якийсь імунітет виробляється. Але люди звертаються за медичною допомогою переважно у важких станах”, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Загалом від початку пандемії в області зареєстровано 530 летальних випадків з підтвердженим діагнозом COVID-19. Найбільше людей померло від коронавірусної хвороби у Тернопільському, Борщівському, Кременецькому, Заліщицькому, Чортківському районах.