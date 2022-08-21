Тривожні кнопки встановлюють у школах Тернопільщини.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, за кожним навчальним закладом закріплять поліцейських та рятувальників.

Тривожні кнопки діятимуть в усіх школах. Їхнім встановленням займається поліція охорони.

“У всіх школах, за рішенням керівництва держави, будуть встановлені тривожні кнопки. Поліція охорони вже проводить цю роботу. Вже понад 100 об’єктів опрацьовано. Ми будемо реагувати. За кожним навчальним закладом будуть закріплені поліцейські працівники та ДСНС. Вони будуть проводити рекомендаційно-роз’яснювальну роботу для вчителів і для учнів. Ми перевірили всі навчальні заклади щодо укриттів. Надані рекомендації тим навчальним закладам, які мають ще покращити сховища, щоб вони могли працювати в режимі офлайн”, – зазначив Олександр Богомол.

Додамо, школи на Тернопільщині планують розпочати навчальний рік з 1 вересня. У більшості закладів діятиме змішана форма навчання.