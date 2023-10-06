У цьому навчальному році у Тернопільській громаді діє 36 закладів дошкільної освіти, 5 закладів загальної середньої освіти із дошкільними підрозділами, 42 заклади загальної середньої освіти та 4 заклади позашкільної освіти. Мережу закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти щороку затверджує виконком на початку нового навчального року.

Чи змінилася вона і, скільки дітей навчається у школах та на індивідуальній формі навчання і скільки є класів розповіла заступниця начальниці управління освіти і науки Ірина Сум.

– У дитячих садочках діє 360 груп, – каже Ірина Сум. – З них 65 – для дітей переддошкільного віку і 295 для дітей дошкільного віку. Є 32 групи компенсуючого типу і 57 – інклюзивних груп. У порівнянні з попереднім навчальним роком кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти зросла.

Серед 42 закладів загальної середньої освіти є 5 гімназій, 3 ліцеї, 22 школи I-III ступенів, 4 навчально-виховні комплекси школи-ліцеї, 5 початкових шкіл, один колегіум, одна спеціальна школа та один міжшкільний ресурсний центр.

– У 2023-204 навчальних роках у нас на один ліцей стало більше, оскільки відбулося об’єднання Тернопільської української гімназії імені Івана Франка та Технічного ліцею, – продовжує Ірина Сум. – Також Кобзарівська загальноствітня школа 1-3 ступеня перейшла у статус гімназії. Відповідно, на одну школу стало менше, а кількість гімназій залишилась без змін. Мережа класів у вищенаведених закладах освіти залишилась незмінною. Як і минулого навчального року є 1070 класів, у яких навчаються 29 834 учні. В одних закладах організована очна форма навчання, в інших – змішана. Є діти, які навчаються за індивідуальною формою: на екстернаті – 1032 учні, на сімейній, домашній формі – 651 дитина, на педагогічному патронажі – 36 дітей.

Кількість інклюзивних класів, за словами Ірини Сум, зростає пропорційно до потреб і кількості дітей. Якщо у попередньому році було 170 дітей і функціонувало 119 класів, то цього року є 223 дітей і 154 класи. Групи продовженого дня формуються відповідно до заяв батьків. Їх у цьому році стало більше. Було 156 у 2022-2023 навчальному році і стало 165 у цьому році. На базі школи №10 функціонують класи з вечірньою та заочною формами навчання. У тернопільській спеціальній загальноосвітній школі є група з цілодобовим перебуванням дітей з особливими освітніми потребами.

У чотирьох позашкільних навчальних закладах діє 299 груп, що на сім більше, ніж в минулому році. Їх відвідує 3827 дітей, що на 63 більше, ніж попереднього року. Ірина Сум додала, що у позашкільних закладах кількість дітей збільшилася, а в закладах загальної середньої освіти – зменшилася.