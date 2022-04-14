Пам’ятник на братській могилі на честь полеглих радянських солдат у Другій Світовій війні і танк, який встановлений поблизу цього пам’ятника, планують демонтувати у Заліщиках.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні виконавчого комітету Заліщицької міської ради 12 квітня.

Перед засіданням виконкому міський голова Заліщик Іван Дрозд обговорив питання демонтажу з представниками духовенства, керівниками установ та організацій, депутатами, громадськими та політичними діячами, викладачами історії, учасниками АТО, матерями загиблих воїнів на Сході країни. Як повідомляють у Заліщицькій міській раді, присутні одноголосно підтримали рішення, щодо демонтажу танку та пам’ятника. У найближчі дні працівники КП «Заліщицьке МКП» розпочне демонтаж танку та пам’ятника. Плити та хрести залишать на місці.

У цій братській могилі захоронено 360 солдат. Під час обговорення демонтажу йшлося про те, що їх можна перепоховати на міському кладовищі. Та для цього необхідно вивчити усі деталі, звернутися з офіційними запитами у відповідні інстанції, щоб вони надали роз’яснення, щодо проведення такої процедури. Працівники Заліщицької міської ради надішлють відповідні звернення в ці інстанції. А про результати повідомлять громадськість згодом.