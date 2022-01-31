У ще одній громаді на Тернопільщині школи переходять на дистанційне навчання

На дистанційне навчання в області переходить Шумська громада. Про це повідомив голова ОТГ Вадим Боярський.

За його словами, таке рішення прийняла місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки через високу захворюваність на COVID-19, грип та ГРВІ.

Заклади освіти наступного тижня працюватимуть дистанційно. Також у громаді заборонили спортивні і культурно-масові заходи.

“Завершилося екстрене засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради. У громаді спостерігається значне прогресування поширення захворювання на коронавірус та ГРВі:188 за тиждень, проти 86 за попередній тиждень хворих на коронавірус. Враховуючи стан епідемічної ситуації, комісія вирішила до 4 лютого включно перейти на дистанційну форму навчання для усіх закладів освіти. Дозволити роботу дошкільних закладів за умови проходження ПЛР тестів працівниками та недопущення відвідування дітьми з ознаками захворювання; призупинити проведення всіх культурно-масових та спортивних заходів”, – зазначив Вадим Боярський.

Додамо, минулого тижня на дистанційне навчання перейшли у Підгаєцькій, Скалатській та Козівській громадах. Загалом в області очне навчання зупинили близько сотні загальноосвітніх шкіл та 495 окремих класів.