Від початку року на Тернопільщині посвідчення водія вперше отримали близько 4 тисяч осіб. І більше чотирьох тисяч водіїв обміняли свої посвідчення на нові.

Як здійснити обмін прав тим у кого закінчився їх термін дії розповіли у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Тернопільській області.

– Якщо закінчується термін дії тимчасових прав, тобто першого посвідчення,яке видається терміном на два роки, треба звернутися до Сервісного центру на наступний день після закінчення терміну посвідчення, – розповів «Файному місту» Василь Барановський, головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Тернопільській області. – Із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Процедура обміну займає від 20 до 40 хвилин. Вартість обміну близько трьохсот гривень разом з послугою банку. Для внутрішньо переміщених осіб, які не мають вказаних паперових документів, але вони є в «Дії», то наші адміністратори такі документи беруть до уваги і здійснюють обмін посвідчення. Як і раніше, у документів вказується, яким автомобілем може керувати водій. Якщо людина навчалася в автошколі на автоматичній коробці передач, відповідно вона складає іспит на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач і робиться відмітка, що вона складала на такому транспортному засобі іспит. У такому випадку людина в подальшому може керувати транспортним засобом тільки з автоматичною коробкою передач. Якщо навчалася на механічній коробці передач і здавала іспит на механічній, то вона може керувати транспортним засобом, як з механічною, так і з автоматичною коробкою передач.

Василь Барановський також додав, що обмін водійського посвідчення можна замовити онлайн на сайті Сервісного центру через Електронний кабінет водія. При цьому необхідно додати якісну фотографію та оплатити послугу. А потім забрати у Сервісному центрі нове посвідчення.