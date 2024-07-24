Вимагали 12 тисяч за посвідчення водія: на Тернопільщині викрили чергових хабарників

Зловмисник-посередник за сприяння у складанні практичного іспиту в Територіальному сервісному центрі взяв 12 тисяч гривень.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки встановили, що 58-річний житель Борщівської громади вимагає неправомірну вигоду в сумі 12 000 гривень за вплив на службових осіб Територіального сервісного центру щодо складання практичного іспиту та отримання посвідчення водія. За посередника ділок взяв свого родича – мешканця Тернополя, 1996 року народження.

У ході оперативних заходів співробітники управління Департаменту внутрішньої безпеки у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 28-річного тернополянина під час отримання ним 12 000 гривень хабаря. Слідчі Тернопільського районного управління розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому тернополянину та його родичу.