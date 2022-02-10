9 лютого, відійшов до Господа о. Віктор (Ілля) Бурлака.

Останнім часом отець Віктор страждав від невиліковної онкологічної хвороби, повідомляє Кредо. Вчора вранці отець Віктор прийняв Святе Причастя, взяв у руки стрітенську свічку — громницю — і в присутності братів відійшов до Господа.

Про біографію отця Віктора повідомляє сайт Ордену Менших Братів. Отець Віктор Бурлака — францисканець, присвятив своє життя Господу в Ордені св. Франциска Ассізького, в якому 30 років прожив як чернець, та 22 як священник.

Отець Віктор Бурлака народився 16 лютого 1974 року в селищі Соснівка, Шаргородського району.

Розпочав чернечу дорогу в новіціаті Ордену Братів Менших 6 вересня 1992 року.

7 вересня 1993 року склав перші обіти, а 17 квітня 1999 року – вічні.

Таїнство Пресвітерату отримав з рук єпископа Леона Дубравського, OFM 13 травня 2000 року.

В Провінції виконував служіння як вікарій та настоятель в різних спільнотах і парафіях, а зокрема в Шаргороді, Житомирі, Збаражі, Середньому, Бєллі (Італія) та Будславі (Білорусь).

Як повідомляє провінційна спільнота братів менших францисканців: «Згадуючи о. Віктора, на особливу увагу заслуговує час його служіння в Національному Санктуарії в Будславі. Завдяки його старанню було проведено багато масштабних робіт у храмі та чернечому домі. О. Віктор проявляв особливу любов до Матері Божої Будславської, тому приклав чимало зусиль та старань, щоб свято на честь Богородиці Будславської мало якнайкращий вигляд та перебіг. Нехай добрий Господь винагородить о. Віктору за матеріальне та духовне відродження Божої Церкви».