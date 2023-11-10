У Повітряних силах розповіли, чому над Тернопільщиною важче збивати “Шахеди”

У західних областях Повітряним силам через ландшафтні особливості місцевості значно важче збивати ударні безпілотники типу “Шахед”.

Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

Так, за його словами, якщо у Південних регіонах переважає рівнина, то в Західних областях – багато лісів і пагорбів. Ці умови, ускладнюють візуальну видимість ворожих цілей.

Тож, мобільні групи можуть чути “Шахед”, але щоб дрон знищити, його потрібно ще й бачити.

“У Західних областях більш гірська місцевість, сотні метрів над рівнем моря, пагорби, ліси. Починаючи з Хмельницької та Тернопільської області місцевість є горбистою. Ці пагорби ускладнюють збиття “Шахедів”, – сказав Юрій Ігнат.

Та додав, що погана видимість скорочує час, за який захисники мають збити дрон. Тож, імовірність, що дрон долетить до цілі – вища.

Раніше Юрій Ігнат повідомив, що на території України працюють різні комплекси протиповітряної оборони західного зразка, зокрема NASAMS, IRIS-T, Patriot. За його словами, найкраще на сьогодні – німецька IRIS-T. Також речник повідомив, що невдовзі Україна отримає ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot від Німеччини.

До слова, у ніч проти 10 листопада силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 5 з 6 дронів “Шахедів” та одну ракету.