У перші дні січня на Тернопільщині не працюватимуть центри вакцинації від COVID-19

1 та 2 січня пункти та центри вакцинації на Тернопільщині не працюватимуть.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Надалі у краї вакцинуватися можна за звичним графіком.

На Тернопільщині діє 15 центрів масової вакцинації та 60 пунктів щеплення. Доступні усі чотири види вакцин.

“1 та 2 січня медики первинної медичної допомоги будуть вихідними. В інші дні пункти та центри вакцинації працюватимуть за звичним розкладом. На Тернопільщині проведено 674 тисяч щеплень. Понад 30 % жителів краю щеплено двома дозами. Звертаюся до кожного жителя нашої області, вакцинуйтеся самі та заохочуйте своїх рідних, батьків – провести вакцинацію, щоб убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби. Бачимо, що зараз захворюваність знизилася, але все ж таки випадки хвороби ми реєструємо. Трапляються також і важкі випадки. Це говорить про грізне важке протікання хвороби. На сьогодні в області з коронавірусом бореться близько чотирьох тисяч людей. Майже шістсот людей знаходиться на стаціонарному лікуванні. Всі ці хворі киснезалежні. Більшість пацієнтів стаціонарів — невакциновані”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

2 877 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Загалом від початку вакцинації в Тернопільській області імунізували 673 028 осіб.