У патрульній поліції назвали місця, де ловлять водіїв на “радар”

У патрульній поліції розповіли, де на Тернопільщині здійснюють вимірювання швидкості руху транспортних засобів за допомогою TruСАМ.

У поліції зазначають, що це аварійно небезпечні ділянки та місця, де трапилася найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

Екіпажі з “радарами” працюють у таких локаціях:

На дорогах міста Тернопіль:

– вулиця Степана Будного;

– вулиця Об’їзна;

– вулиця Протасевича.

Автошляхи області:

– М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська;

– М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине;

– М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече.

Про місця, де поліціянти здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 ”Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху”.