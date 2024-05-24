У патрульній поліції розповіли, де на Тернопільщині здійснюють вимірювання швидкості руху транспортних засобів за допомогою TruСАМ.
У поліції зазначають, що це аварійно небезпечні ділянки та місця, де трапилася найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.
Екіпажі з “радарами” працюють у таких локаціях:
На дорогах міста Тернопіль:
– вулиця Степана Будного;
– вулиця Об’їзна;
– вулиця Протасевича.
Автошляхи області:
– М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська;
– М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине;
– М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече.
Про місця, де поліціянти здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 ”Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху”.