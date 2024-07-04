Автоматизована система відеофіксації «Custody Records» запрацювала у відділенні поліції №1 у Тернополі.

Це система, яка фіксує всі дії поліцейських та затриманих громадян. Ці дані контролює інспектор з дотримання прав людини.

У відділенні поліції №1, як повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області, облаштували спеціальні приміщення відповідно до вимог правозахисного проекту. «Custody records» автоматизує роботу поліцейських та унеможливлює втручання сторонніх осіб. Усі дії щодо затриманих громадян фіксуються цілодобово і у випадку конфліктних ситуацій все можна відразу переглянути. Реалізувати безпекову ініціативу вдалось завдяки дієвій співпраці правоохоронців та європейських партнерів.

– Це вже п’ятий підрозділ в області, де впроваджено «Custody Records», – відзначив Сергій Зюбаненко, начальник ГУНП в Тернопільській області. – Ми плануємо до кінця року запустити автоматизовану система відеофіксації ще у чотирьох територіальних відділеннях. Проект ефективно працює, ми продовжуємо реформуватися і ставати більш відкритими у своїй діяльності.

Під час презентації системи начальник Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції України Руслан Горяченко зауважив, що такі проекти наближають Україну до європейських стандартів, і роблять діяльність поліцейських максимально прозорою та зрозумілою. Участь у презентації взяла також Голова регіонального представництва Консультативної місії Європейського Союзу у Львові Ханнелоре Вальєр.

– Для нас неймовірно бачити те, як українці одночасно виборюють перемогу на полі бою та боряться за європейські цінності для захисту прав людей, – сказала Ханнелоре Вальєр. – Тому нашим завданням є підтримати вас у цьому.

Ольга ТРАЧ

Фото із сайту ГНПУ у ТО