У парках Тернополя люди все частіше натрапляють на гадів: чим загрожує така зустріч. ВІДЕО

Змії у парках. Все частіше тернополяни під час пішохідних прогулянок натрапляють на плазунів.

Чи отруйні вони з’ясовували журналісти “Тернопіль1”. Вчитель географії і біології Ігор Пришляк у торбині показує свіжий улов. Плазунів спеціально знайшов у парку “Топільче”, перед тим, як зустрітися зі знімальною групою.

Ігор Пришляк пояснює, що цих вужів помилково плутають з отруйними зміями. Тому лякаються і навіть можуть вбити. Хоча ці плазуни жодної шкоди людям не несуть, хіба лякають своїм виглядом.

“Вужа водяного можна зустріти тільки на річці Серет і прилягаючих ставках – козацький острівок, “жаб’ятник”, “буратіно”. А ось вужа звичайного можна зустріти практично в любій локації міста Тернополя”, — каже Ігор Пришляк.

Для Ігоря Пришляка вивчати плазунів – хобі. Хоча зізнається, ці друзі вже двічі його кусали. Ігор запевняє, що у Тернополі отруйних змій немає, лише вужі. Але ті безпечні. Дістає з другої торбини плазуна. Це вуж звичайний. Чоловік пояснює за якими ознаками його можна легко впізнати. Подробиці — у сюжеті.