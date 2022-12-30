Комендантська година під час Новорічної ночі залишиться незмінною, вона триватиме з 23.00 до 5.00.

Про це на брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, у цей період у посиленому режимі патрулюватимуть поліцейські та військовослужбовці.

Жителів краю голова ОВА закликав без необхідності не порушувати комендантської години. Усіх, хто перебуватимуть на вулиці у цей час, можуть перевіряти працівники спецслужб. Вони вимагатимуть показати документи, що посвідчують особу, а також пояснити причину перебування на вулиці.

«Комендантська година залишається незмінною, вона діє з 23 по 5. Свято Нового року – воно важливе, бо хочеться перегорнути все погане в цьому році і з новим настроєм зустріти наступний рік. Але ми розуміємо, що нам в цьому році це точно не вдасться. Війна, яка триває в грудні, ще точно буде тривати в січні. Першого січня вона нікуди не дінеться. Думаю, що ми відсвяткуємо Новий рік вже після перемоги».