Всеукраїнський день бібліотек відзначають 30 вересня. У Тернопільській області це свято для 736 публічних книгозбірень. Сьогодні їхні працівники приймають вітання від влади, а також – від читачів.

Цікаві факти про бібліотеки області розповіли у департаменті культури і туризму ТОВА. Так, найстарішою і найбільшою публічною бібліотекою в регіоні є Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. Її заснували 15 листопада 1939 року на базі місцевих громадських бібліотек, зокрема українських, польських та єврейських товариств: «Просвіти», Товариство школи людової, Єврейського товариства імені Йосипа Перля, приватних книжкових колекцій окремих осіб. Найстаріші книжки, які в ній зберігаються належать до 18 століття. Це «Октоїх» (восьмигласник) – канонічна богослужбова книга, яка містить церковні служби для шести буденних днів тижня та для неділі. Книга надрукована в Почаївській Лаврі 1758 року, текст старослов’янський. Ще одне видання – «Тріодіон», друкарня Старопігівського Успенського Братства, 1730 року. Книжка містить піснеспіви та молитви, присвячені Великому посту та Великодню.

На базі міської бібліотеки для дітей № 5 у Тернополі діє «Бібліотека-музей національної іграшки», яку відкрили у 2013 році. В експозиції – десятки етнічних ляльок. Усі експонати – ручної роботи. Є іграшки з глини, ляльки-мотанки, лялька-попик, скандинавські ляльки-тільди, ляльки, що читачі привезли з різноманітних подорожей світом. Колекція іграшок постійно зростає. Тернополяни постійно поповнюють її, як власними роботами, так і родинними старовинними ляльками.

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді працює єдина в Україні бібліотечна мультимедійна лабораторія «МедіаСтарт» відкрита у 2018 році. Це сучасний простір для розвитку технічної творчості молоді, навчання в сфері ІТ дисциплін для будь-якого віку. Тут зустрічаються учасники клубу робототехніки, проводять навчання з графічного дизайну, програмування з інтернет-маркетингу, організовують ІТ-табори. За результатами впровадження цього проєкту бібліотека отримала престижну нагороду на всеукраїнському рівні – «Бібліотека року – 2019».

В архітектурній пам’ятці ХІХ століття «Віллі Грабовського» в Тернополі розташована бібліотека-музей «Літературне Тернопілля». Основою фондів музею стали книги, документи, особисті речі, світлини та картини з приватних колекцій та архівів відомих письменників та літературознавців краю. Тут проводять екскурсії, виставки, уроки літератури рідного краю, презентації книжкових видань, майстер-класи, фестивалі, конкурси, вечори за участю письменників, художників, краєзнавців та майстрів мистецтв, зустрічі із класиками сучасної української літератури.

Бібліотеки Тернополя – єдині в Україні, які встановили рекорд, занесений до Національного реєстру рекордів України в номінації «Колекції». Йдеться про збірку мистецьких книг – артбуків, виготовлених власноруч у різних техніках. На сьогодні в колекції тернопільських бібліотек вже є 75 таких ексклюзивних книг. Присвячені вони видатним особистостям, серед яких Олександр Смик, Дарія Чубата, Сергій Лазо, Василь Махно, Йосип Сліпий, Андрей Шептицький, Іван Франко, Тарас Шевченко та іншим.

Всього в області 736 публічних бібліотек, із них 668 – сільських бібліотек-філіалів, 17 – бібліотек для дітей й 3 – обласні книгозбірні. У всіх них нараховується понад 6 мільйонів 47 тисяч примірників видань.

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