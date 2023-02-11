Про заплановане вилучення з користування УПЦ МП Свято-Миколаївського собору міста Кременець пишуть пропагандистські видання московського патріархату.

Зазначається, що Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник повідомив настоятеля Свято-Миколаївської громади УПЦ МП міста Кременець про відмову продовжувати договір користування Свято-Миколаївським собором, який є пам’яткою архітектури національного значення. У постанові вказано про вимогу покинути культові приміщення до 13 лютого 2023 року. Також повідомляється, що на території Свято-Миколаївського собору розміщено Кременецьке регентське училище.

Згідно з даними офіційного сайту Кременецько-Почаївського ДІАЗу, громада УПЦ МП використовувала приміщення собору на безоплатній основі. За цей час споруда неодноразово ставала об’єктом критики через «варварські» методи реставрації, які використовували представники московського патріархату: замість автентичного купола ренесансно-барокового стилю на колишній костел встановили характерний для московського стилю – клізмоподібний, у формі «цибулини».

Довідка:

Миколаївський собор і чернечий корпус – ансамбль колишнього францисканського монастиря з костелом і дзвіницею, спорудження яких у Кременці тривало протягом ХVII-XVIII ст.

У 1606 році тут поселилися католицькі ченці францисканського ордену. Після польського повстання 1830-1831 рр. за розпорядженням російського царя Миколи І францисканський монастир закрили. Влітку 1832 року царський уряд передав Російській православній церкві старовинні споруди закритого ним францисканського монастиря і в грудні 1832 року колишній монастирський костел освятили в Миколаївський собор, яким зараз користується УПЦ МП.