Нещодавно навколо найстарішого храму Кременця з’явилося риштування – реставруватимуть Миколаївський собор (колишній францисканський костел), яким користується УПЦ МП.

Про це повідомляє «Терен».

За попередньою інформацією видання, це роблять за кошти парафіян та самої церкви. Хоча споруда є пам’яткою архітектури національного значення й перебуває на балансі Кременецько-Почаївського ДІАЗу.

Попередня спроба ремонту храму викликала у громадських активістів сумніви щодо його законності: «Свято-Миколаївський собор є пам’яткою архітектури національного значення (охоронний номер — №668-Н), знаходиться у власності держави та входить до складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, — зазначали, зокрема, у своєму повідомленні представники Самооборони Майдану Тернопільщини. — Жодних документів на право користування храмом в Московського Патріархату немає, вже не беручи до уваги те, що статус національної пам’ятки зумовлює особливий порядок дозволу на проведення будівельних чи реставраційних робіт, як по відношенню до самого об’єкта архітектури, так і на території довкола нього. Ми зафіксували на фото, що на території собору активно ведеться будівництво інших споруд, які не входять в архітектурний ансамбль».

Невдоволення місцевих мешканців викликав спосіб реставрації – замість автентичного купола ренесансно-барокового стилю на колишній костел встановили традиційно московський клізмоподібний у формі «цибулини»:

«…тобто – за наказом московського царя у братів францискан забрали їхній костел, з монастирем віддавши їх московським попам… А ті його постійно, на свій розсудок «перебудовують» і «ремонтують». Як наслідок останнього їх «ремонту» споруджений «цибуляний» купол, на храмі, який порушує бароковий стиль архітектурного ансамблю. На кому конкретно з працівників Кременецького ДІАЗу лежить обов’язок контролю відповідності таких «ремонтів» до вимог збереження пам’яток архітектури в Україні?»

Довідка:

Миколаївський собор і чернечий корпус– ансамбль колишнього францисканського монастиря з костелом і дзвіницею, спорудження яких у Кременці тривало протягом ХVII-XVIII ст. Костел був збудований у ренесансному стилі, але пізніше унаслідок перебудов набув деяких барокових рис. До північного фасаду собору примикає житловий корпус, кам’яний Г-подібний двоповерховий будинок.

У 1606 р. тут поселилися ченці францисканського ордену. Невдовзі вони збудували собі мурований храм та житловий корпус і відмежувалися від міста цегляною стіною. Після польського повстання 1830-1831 рр. за розпорядженням російського царя Миколи І францисканський монастир закрили. Влітку 1832 р. царський уряд передав Російській православній церкві старовинні споруди закритого ним францисканського монастиря і в грудні 1832 р. колишній монастирський костьол освятили в Миколаївський собор, яким зараз користується УПЦ МП.