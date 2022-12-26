У Борщеві на майдані Незалежності відбулось Різдвяне дійство «Коли в домівки стукає Різдво – я прошу миру в Бога у молитві».

Напередодні Різдва Христового мешканці міста разом зі священнослужителями усіх церков помолились за Перемогу українського війська у війні з російськими окупантами та за Мир в Україні, повідомляють на сторінці міської ради.

«Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу – Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь», – такими словами усі присутні просили у Господа Миру для української землі.

Колядки та віншування звучали у виконанні хорової групи народного аматорського ансамблю пісні і танцю «Збручани» Борщівського міського будинку культури.