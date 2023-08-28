Чортківські оперативники вилучили у жителя району боєприпаси та вибухові речовини. Окрім цього, в домогосподарстві чоловіка знайшли коноплю. Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу.

Співробітники Чортківського райвідділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що 36-річний житель одного із сіл району зберігає заборонені речовини.

У ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання даної особи оперативники карного розшуку виявили декілька рослин коноплі, а також боєприпаси та вибухові речовини. Серед вилученого: 300 набоїв калібру 5,45 мм, дві тротилові шашки загальною вагою 600 грам, два запали до гранат.

Фігурант вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв заборонені предмети.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або їх аналогів без мети збуту). Триває досудове розслідування.