“У мене немає дому. Зруйновано абсолютно все”: до Тернополя знову прибув евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО

Сьогодні до Тернополя знову прибув евакуаційний потяг із Донеччини. На пероні залізничного вокзалу рятувальники зустріли 28 жителів Донеччини, серед них – 5 дітей.

Пані Олена приїхала з Бахмута. Жінка каже, що окупанти повністю зруйнували її дім.

«Наразі в мене немає дому. Зруйновано абсолютно все. Але ми продовжуємо вірити і молитися, головне, що живі. Чекаємо перемоги, а потім все відбудуємо», – каже жінка.

Переселенців на Тернопільщині доправили до заздалегідь визначених місць тимчасового перебування.

«До нас можуть ще приїжджати потяги з евакуйованими, і ми будемо розміщувати їх на теренах області. Ми зробили аудит, в області є ще місця, де ми можемо розмістити людей. Нагадаю, у селі Трибухівці Чортківського району відкрили гуртожиток для переселенців. Кімнати облаштували всім необхідним для проживання людей. Цей будинок розрахований на 400 людей, він вже частково заповнений», – зазначив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Додамо, жителям Донеччини по прибуттю надають необхідну допомогу та інформаційну підтримку, допомагають оформити документи.