У лікарнях області пролікували понад вісім тисяч пацієнтів, котрі прибули евакуаційними потягами

Понад 8 тис. пацієнтів з територій, де відбуваються активні бойові дії, прийняли лікарні Тернопільщини. Тут допомогу отримували переселенці та поранені військові. Для них облаштували спеціальні відділення.

Переселенці та військові часто потребують допомоги лікарів різних профілів, – каже директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Частина пацієнтів перебуває на стаціонарному лікуванні.

«Більше 8 тис. пацієнтів, які потребували медичної допомоги, з тих районів, де відбуваються бойові дії, отримали медичну допомогу в наших лікувальних закладах. Це і старші люди, які перебували на стаціонарному лікуванні, які потребують певних видів операцій, також і поранені. Медичну допомогу надавали таким пацієнтам, і онкодиспансер, обласна клінічна лікарня, обласна психоневрологічна лікарня, лікарня швидкої допомоги, третя лікарня, друга лікарня, Заліщицька міська лікарня, лікарня реабілітації Микулинець».

Додамо, в області діє 7 мoбільних бригад Чeрвoнoгo Хрeста, у складі яких – мeдсeстри, лікарі та психoлoги.