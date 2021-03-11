У лікарнях області – майже тисяча людей з важкими і середніми формами коронавірусу

353 нових випадків коронавірусу зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Це на 202 випадки більше, ніж минулої доби. Разом із зростанням рівня захворюваності більшає госпіталізованих із COVID-19 у лікувальних закладах.

Наразі у лікарнях області перебуває майже тисяча людей із важкими і середніми формами коронавірусу. 586 пацієнтів використовують кисневу підтримку.

“Епідемічна ситуація з коронавірусом неблагополучна. Зростає рівень захворюваності. Показник завантаженості ліжкомісць хворими на коронавірус висока і з кожним днем збільшується. Найбільше хворих у Борщівській, Заліщицькій районних лікарнях. Понад 80% ліжкомісць завантажено у Монастириській лікарні. Понад 60% ліжкомісць завантажено у Теребовлянській і Тернопільській районних лікарнях. Зараз хворіє 4300 осіб. На амбулаторному лікуванні перебуває 3370 людей. Майже тисячу людей госпіталізовано до лікувальних закладів”, – каже начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

На Тернопільщині для хворих на коронавірус розгорнули 2015 ліжкомісць, з них — 1823 ліжка забезпечені киснем. Наразі заповнено майже половину визначених місць для хворих на коронавірусну інфекцію.