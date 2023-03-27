Навколофілософський перфоменс «Вар-Сава» підготували у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. Прем’єру присвятили 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди.

– Вшановуючи Генія української літератури, колектив театру підготував постановку «Вар-Сава» – задум і втілення режисера Дмитра Татарінова, художника-постановника заслуженого художника України Володимира Якубовського, де оживають байки Григорія Сковороди, – розповіли у театрі. – Композиція вистави складається з двох шарів простору і часу та двоєдинства образу головного персонажа: спершу – це реальний Сковорода у виконанні актора Миколи Капшія, а другий – ляльковий у виконанні заслуженого артиста України Тараса Іванківа. Глядачі побачать у виставі кілька історій, до того ж багатих на сценічну виразність. Тут присутній живий план, ляльки, тіньовий театр, пластичні етюди у виконанні провідних майстрів сцени: Ольги Водюк, Тетяни Кошильовської, Ольги Томбоштейн, Наталії Буняк, Євгенії Ішутіної-Дробей, Катерини Шпільман, Богдана Брантюка. Актори та ляльки гармонійно співіснують і творять видовище на сцені, підіймають зовсім не дитячі питання. Тут іде мова про місію людини у світі та про її тернистий шлях у пошуках себе. Така сюжетність говорить про те, що ця вистава буде цікавою не лише дітям, а й дорослому глядачеві, адже має глибокий філософський зміст.

Перші два покази перфоменсу відбулися 26 березня. Третій тернополяни можуть подивитися ще 29 березня. Початок вистави о 17.00, тривалість – 1 година. Вартість квитка – 80 гривень.

Фото зі сторінки лялькового у фейсбуці