У колонію на Тернопільщині намагалися передати наркотики в… цукерках

Чергову спробу передати заборонені речовини у виправну установу задокументували працівники Чортківського районного відділу поліції. Заборонений згорток надіслали одному із засуджених.

Про протиправне поліцейським повідомив черговий УВП №26 . При перевірці вмісту посилки, що адресувалась на ім’я ув’язненого, охоронці виявили згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору схожу на наркотичну. Її заховали у цукерках.

Виявлене поліцейські вилучили для проведення експертизи. За фактом незаконної передачі наркотичних засобів у місця позбавлення волі слідчим відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Причетних до протиправних дій встановлюють.