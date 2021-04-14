Фотографії зразків сакральної скульптури Тернопільщини можна оглянути у виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею. Тут діє виставка “Сакральна скульптура Тернопільщини”, яку підготували працівники Тернопільського обласного центру охорони пам’яток культурної спадщини.

Упродовж багатьох років вони вивчали і каталогізували об’єкти сакральної спадщини регіону, а тепер представили результат своєї роботи. В експозиції представлено 20 великоформатних банерів, які містять світлини найцікавіших сакральних пам’яток Тернопільщини і репрезентують скульптурне розмаїття нашого краю, що творилося впродовж століть.

– Ще у 2003 році, коли була прийнята перша Програма збереження культурної спадщини Тернопільської області, ми звернули увагу на вид пам’яток, який не викликає особливого інтересу у наших громадян, – розповіла Марина Ягодинська, директор Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. – Вони є у кожному містечку, у кожному селі – це фігури, які часом є офірними, часом – це залишки кладовищ чумних чи холерних. Але вони цікаві тим, що їх споруджували, як справжні митці, такі як Пінзель, так і народні умільці, які жили в тому чи іншому селі. Наприклад, у Підгаєцькому районі була сім’я Папіжей, які робили в основному надмогильні фігури. Але вони також виготовляли скульптури, які встановлювали біля церкви, на роздоріжжі чи на братській могилі поляків, які загинули у битві Дорошенка, де стоїть скульптура святої Анни. Ми вперше в Україні підняли той пласт пам’яток, який до цього часу не був зауважений.

За результатами багаторічної роботи у Центрі охорони пам’яток культурної спадщини також підготували об’ємний кольоровий фотоальбом «Сакральна скульптура Тернопільщини». Видрукували його за кошти передбачені у Програмі збереження культурної спадщини Тернопільської області. Також у 2020-му установа виграла грант Українського культурного фонду “Культура в часи кризи: інституційна підтримка». За отримані кошти створили власний сайт та видрукували 20 банерів із зображенням сакральних скульптур для виставки. Презентація виставки світлин та альбому-каталогу “Сакральна скульптура Тернопільщини” відбудеться у художньому музеї 16 квітня о 12.00. Виставка діятиме до 19 квітня.

Фото із сайту ТОХМ