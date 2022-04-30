У Харкові висадили персики, саджанці яких подарувала мешканка Заліщик. ФОТО

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» отримали посилку із саджанцями від Тамари Миронюк, мешканки міста Заліщики Тернопільської області.

Як повідомили на підприємстві, у подарунок Харкову жінка надіслала саджанці холодостійкого персика. Сьогодні молоді дерева було висаджено у міському саду ім. Т.Г. Шевченка, пише місцеве видання Status Quo.

“Згодом усі харків’яни та гості нашого міста зможуть насолодитися плодами цих неймовірних дерев. Україна єдина як ніколи!” – зазначили на підприємстві.

Нагадаємо, раніше саджанці фруктових дерев та гібіскуси відправила Харкову мешканка міста Бурштин (Івано-Франківська область) Надія Крупенич. Працівники «Харківзеленбуду» висадили їх біля сухого фонтану на майдані Свободи.