Літургії та сповіді в Архикатедральному соборі УГКЦ у Тернополі на час карантину відбуваються за графіком.

На період карантину в храмі запровадили профілактичні заходи. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

“Катедральний Собор прибирається декілька разів, все протирається клямки. Весь посуд сакральний ми обробляємо спиртовими розчинами, дезінфікуємо руки. Відповідно для священників, які сповідають, діє масковий режим обов’язковий. Тобто всі отці, які виходять сповідати мають дотримуватися дистанції. Під час причастя ми дотримуємося правила – люди не повинні торкатися ложечки”, – повідомив настоятель о. Орест Павліський.

Літургії в Архикатедральному Соборі проходять щодня. З понеділка по п’ятницю тричі на день і в суботу й неділю – по 6 разів.

На 15-тихвилинний молебень за здоров’я українців до храму прийшли 20 людей. Розташувалися на відстані один від одного.

Євгенія Рожук, тернополянка:

“Я приходжу до Катедри молитися на першу годину, бо відправляється Хресна дорога. Не боюся там заразитися, що Бог дасть так і буде”.

Синкел Тернопільсько-Зборівський архиєпархії Віталій Козак повідомив, що архиєпископ і митрополит цієї єпархії Василій Семенюк звернувся до духовенства з рекомендаціями, яких потрібно дотримуватися на час карантину, зокрема, радить вірянам цілування хрестів та ікон замінити на поклони:

“Це самоізоляція людей, які відчувають нежить. У нас в часі святого причастя є така традиція, що не має фізичного контакту між ложечкою, якою подається святе причастя і особою. Сповідь хворих на дому. Всіх священиків зобов’язали, щоб хворі люди не мусили приходити до храму. Відсутність фізичного контакту між святими речами, які є в храмі – іконами, хрестами. Все це єпископ рекомендував заміняти метанією, поклоном. Не дотикатися фізично, щоб не було цього контакту”.