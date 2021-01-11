Онлайн-коляду організували в Архикатедральному соборі Тернополя. Молодіжна спільнота УГКЦ та священнослужителі ділилися звісткою про народження Ісуса Христа. Долучитися до колядування могли всі охочі у мережі Фейсбук.

Онлайн-коляда транслювалася на сторінці Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці у мережі Фейсбук. Священнослужителі храму та молодіжна спільнота «Діяння Апостолів» ділилися Різдвяною радістю та благовістували Добру Новину у кожну домівку!

“Дуже гарна ідея — колядувати у такий непростий час. Через хворобу ми не могли піти до храму, що робили кожного року, кожної неділі. А тут така гарна можливість почути колядки, поспівати разом з нашою молоддю, послухати проповіді священиків. Вдячна усім, хто долучився до проведення ондайн-коляди. Різдвяна радість наповнила наші серця”, – каже тернополянка Ольга Байдюк.

Додамо, через карантинні обмеження у Тернополі відмовилися від традиційних заходів колядування в громадських місцях. Порушникам локдауну поліція робила попередження.