У Карпатах врятували двох туристів з Тернопільщини, котрі зірвалися зі скелі

Прикарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Тернопільської області.

16 травня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла двоє туристів, жителів Тернопільської області, зірвалися зі скелястої ділянки, травмували ноги і потребують допомоги рятувальників.

Було встановлено координати перебування потерпілих. Коли рятувальники пошуково-рятувального відділення смт. Ворохта та поста Заросляк прибули до постраждалих туристів, то з’ясували, що вони зірвались зі скелі та отримали травми різного характеру.

Фельдшер групи провів огляд та надав першу домедичну допомогу потерпілим. Жінку 1981 р. н рятувальники супроводили, а чоловіка 2002 р. н. – транспортували на ношах до НСБ “Заросляк” та передали медикам.