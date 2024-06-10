В другій половині дня рятувальники двічі залучались для надавання допомоги людям, які травмувались під час мандрівки в гірській місцевості. На горі Хом’як, чоловік травмував руку, а на горі Говерла – турист отримав травму голови.

Так, під час мандрівки на гору Хом’як, травмувався житель Харківщини 1992 року народження, повідомили рятувальники Прикарпаття. Постраждалий перебував між горою Синяк та полониною Горгани, поблизу села Поляниця. Зв’язок з туристом підтримувався, тож Ворохтянські рятувальники невдовзі прибули до постраждалого, надали домедичну допомогу та в подальшому здійснили його супровід до села Поляниця, де передали медичним працівникам.

Цього ж дня, до рятувальників поступило повідомлення від жителя Тернопільської області про те, що під час спуску з гори Говерла по синьому маршруту він травмував голову та потребує допомоги рятувальників. Постраждалий, 2007 року народження перебував в гірській місцевості з групою туристів, що складалась з 25 людей. Рятувальники прибувши до місця знаходження хлопця, надали йому домедичну допомогу і супроводили до НСБ «Заросляк», де передали медичним працівникам.

Рятувальники вкотре нагадують про те, що необхідно відповідально ставитися до туристичних походів, та вирушаючи у високогір’я обов’язково підбирати відповідний одяг та взуття, адже в основному травмуються туристи, які для мандрівок вибирають взуття на слизькій підошві.