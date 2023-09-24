Рятувальники Прикарпаття надали допомогу травмованій туристці.

23 вересня до Служби порятунку надійшло повідомлення від жительки Тернополя, жінки 1969 року народження, про те, що вона травмувала ногу та потребує допомоги рятувальників. Інцидент стався на “жовтому” маршруті у лісі біля озера Несамовите.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт вийшли рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Ворохта-2. Прибувши до місця перебування травмованої туристки, рятувальники надали їй першу домедичну допомогу та здійснили транспортування до НСБ “Заросляк”, звідки травмована разом з чоловіком направилась до лікувального закладу.