У Стрийському районі Львівщини рятувальники знайшли двох туристок з Тернополя, котрі пішли в гори і заблукали.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

13 липня о 18:23 до рятувальників надійшло повідомлення, що під час туристичної прогулянки у лісовому масиві поблизу села Корчин Стрийського району заблукали дві туристки, 1983 та 1984 років народження, мешканки Тернополя.

На пошуки заблукалих туристок були направлені гірські рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи. О 21:26 жінок знайшли і доправили до підніжжя гори Парашка. Медичної допомоги тернополянки не потребували.