Кабінет міністрів України вніс зміни до Постанови №1236 щодо критеріїв, згідно з якими визначають рівень епідемічної небезпеки в регіонах. Також більшість повноважень щодо посилення карантинних обмежень передано органам місцевого самоврядування.

У зв’язку з цим 23 березня 2021року відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації.

– Сьогодні ситуація невтішна, – каже голова комісії ТЕБ та НС Володимир Труш. – З 55 громад 39 станом на 23 березня за статистичними показниками та критеріями епідеміологічної небезпеки наближаються до «червоної» зони. Це такі громади. У Кременецькому районі: Великодедеркалівська, Шумська МТГ. У Тернопільському: Саранчуківська, Бережанська, Нараївська, Зборівська, Залозецька, Озернянська, Млиновецька, Новосілківська, Підволочиська, Скалатська, Скориківська, Підгаєцька, Козівська, Купчинецька, Колодненська, Чернихівецька, Вишнівецька. У Чортківському: Гримайлівська, Копичинецька, Вікнянська, Васильковецька, Коцюбинська, Хоростківська, Гусятинська, Мельнице-Подільська, Борщівська, Більче-Золотецька, Озерянська, Скала-Подільська, Івано-Пустенська, Колиндянська, Чортківська, Білобожницька, Заводська, Нагірянська. Звертаюся голів громад, щоб вони невідкладно скликали комісії ТЕБ та НС і посилили заходи на територіях, які входять в ту чи іншу громаду. Де є кафе, ресторани, в залежності від епідситуації закрити або обмежити термін роботи, закрити фітнес-зали та спортивні зали. Голови територіальних громад самостійно можуть визначати обмеження руху транспорту. Наша комісія рекомендує всім вищеперерахованим громадам вжити невідкладних заходів щодо посилення карантинних обмежень на території тієї чи іншої громади. Це дасть можливість зменшити кількість госпіталізованих. Дежпродспоживслужбі і Нацполіції упродовж тижня і на вихідних посилити роботу щодо виявлення порушників і дотримання карантинних норм, які передбачені постановою кабміну та рекомендацій, які будуть винесені місцевими комісіями ТЕБ та НС.

За даними представника Держпродспоживслужби не у всіх об’єднаних територіальних громадах створили комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тому за рішенням обласної комісії, тим ОТГ де таких комісій немає, дали доручення терміново їх створити і провести засідання. Інформацію про результати роботи новостворених комісій подати обласній ТЕБ та НС впродовж двох днів.