На позачерговій сесії Підгаєцької міської ради обговорили питання щодо закриття двох шкіл, через відсутність укриттів. Це Яблунівська ЗОШ І ступеня та Юстинівська ЗОШ І ступеня.

Про це повідомили на сторінці Підгаєцької міської ради, передає Суспільне.

Очільник громади Ігор Мерена повідомив, що в Яблунівській школі навчається 6 дітей, працює двоє вчителів, у тому числі й директор, а в Юстинівській ЗОШ І ступеня – 8 дітей і один працівник. Протягом 2022/2023 н. р. учні Яблунівської школи навчалися дистанційно.

“Вони ні разу не сиділи за партою, а шкільну дошку вперше за рік побачили на Дні відкритих дверей в іншому навчальному закладі нашої громади. Повторюся, весь навчальний рік пройшов у дистанційному форматі, всі учні були підключені на онлайн-уроки одночасно: 1 клас, який тільки вчиться писати й рахувати, 2, 3 та 4 класи. Архітектурні особливості будівель Яблунівської ЗОШ І ступеня та Юстинівської ЗОШ І ступеня не дозволяли облаштування навіть найпростіших укриттів. Особисто я як людина виступаю проти закриття навчальних закладів. Але як очільник громади, усвідомлюючи всі наслідки та зважаючи на реалії воєнного часу, коли основною умовою навчання є наявність бодай найпростішого укриття, змушений підтримати непопулярне рішення про закриття цих шкіл. На жаль, ми вже мали влучання ворожих ракет на території Підгаєцької громади. Тому нашим обов’язком є збереження життів наших дітей!”, – каже Ігор Мерена.

Чоловік розповів, що через відсутність укриттів у 2022-2023 роках діти навчалися дистанційно, а з 1 вересня 2023 року, на вимогу МОН, має бути очне навчання або індивідуальне.

Управлінням освіти Підгаєцької міської ради запропоновано продовження навчання в очному форматі. Діти будуть підвозитись до навчальних закладів у Новосілківську ЗОШ І-ІІІ ступенів та Завалівську ЗОШ І-ІІІ ступенів.

“Для дітей планується окремий маршрут, аби всі діти встигали на уроки. Ми робимо все від нас залежне. Але й маємо розуміти, що в умовах війни пріоритетом є збереження життя та здоров’я учнів, забезпечення якісного рівня навчання. Також гарантовано працевлаштування педагогічним працівникам у цих закладах. За бажанням батьки або особи, які їх заміняють, можуть вибирати інші школи для продовження навчання дітей. У цьому випадку підвіз здійснюють самостійно“, – каже Ігор Мерена.