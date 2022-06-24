У громаді біля Тернополя вирішили не перейменовувати вулиці з радянськими назвами

На сесії Підгороднянської сільської ради розглянули питання про доцільність перейменування вулиць, які пов’язані з радянським минулим.

Про це Суспільному повідомила секретар сільської ради Ірина Войтович.

За її словами, ще в квітні на адресу Тернопільської обласної військової адміністрації надійшло звернення від громадянина Позднякова щодо перейменування вулиць у 46 територіальних громадах області.

“Скріншот картки звернення цього листа військова адміністрація надіслала нам. Аби дати відповідь на це звернення, ми мали з’ясувати, що з цього приводу думають жителі вулиць, які пропонують перейменувати”, – розповіла жінка.

Інспекторка по зв’язках із громадськістю Підгороднянської об’єднаної територіальної громади Наталія Чапрак розповіла, що йшлося про вулицю Чалдаєва у Великому Ходачкові, вулиці 8 Березня та Колгоспну в Драганівці, вулицю 8 Березня у селі Забойки та вулиці Жовтнева, Чалдаєва і Чалдаєва-бічна в Почапинцях.

Ірина Войтович каже, що згідно з опитуванням, яке старости сіл у письмовій формі провели серед жителів цих вулиць, переважна більшість висловилася проти перейменування.

У Підгороднянській об’єднаній територіальній громаді є 22 депутати та голова, який також має право голосу.

“На вчорашньому засіданні були присутні 16 депутатів та голова. Зважаючи на результати проведеного опитування серед жителів вулиць, депутати одноголосно прийняли рішення не змінювати їхніх назв”, – розповіла Ірина Войтович.