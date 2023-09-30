Священнику УПЦ МП з Почаєва під час вступу до грецького вищого навчального закладу заявили про неканонічний статус УПЦ МП та її предстоятеля митрополита Онуфрія.

Як повідомляє спільнота у фейсбуці «неТиповий православний» із посиланням на телеграм-групу «Заборона мп в Україні», канонічний конфуз трапився із сербським випускником Почаївської духовної семінарії монахом Хрисанфом (у миру Чесітіч Любіш) – рукоположеним священником УПЦ МП. У одному із вишів грецького міста Салоніки йому відмовили у вступі нібито через рекомендаційний лист від УПЦ МП та заявили, що визнають лише одного митрополита із титулом «Київський» – главу Православної Церкви України блаженнійшого митрополита Епіфанія. Тож для навчання Хрисанфу довелося брати нову рекомендацію, проте уже від Сербської Православної Церкви.

За даними Інтернет-сайту Почаївської семінарії, 6 квітня ц. р. ректор духовної школи архієпископ Шумський Іов, з благословення митрополита Тернопільського та Кременецького Сергія, звершив чернечий постриг над вихованцем 4-го курсу Любишем Честічем, сербом за національністю. У чернецтві постриженик отримав нове ім’я Хрисанф, на честь святого мученика Хрисанфа, що постраждав у Римі. А вже у липні цього року митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, митрополит Почаївський Володимир та архієпископ Шумський Іов рукоположили монаха Хрисанфа у священники. Згодом ченця УПЦ МП необачно послали здобувати подальшу освіту до Греції, де місцева Елладська православна церква ще у 2019 році визнала канонічний автокефальний статус Православної Церкви України. Тоді ж РПЦ та УПЦ МП синхронно розірвали євхаристичне єднання із Елладською церквою.

Як зазначають у групі «Заборона мп в Україні», залучення до кліру УПЦ МП громадянина Сербії монаха Хрисанфа мало на меті, перш за все, створити підґрунтя для медіа-акцій про «гоніння», на кшталт швейцарського послушника Києво-Печерської лаври Самуїла, колишнього словацького боксера Домініка Мілко. На думку дописувачів, завдяки іноземцю представники УПЦ МП планували масштабувати цільову аудиторію своєї пропаганди та поширювати її ще й на Балканах.