У Тернополі в рамках Концепції комплексного озеленення міста проводиться висадження молодих дерев, кущів та інших зелених насаджень як на прибудинкових територіях, так і на відпочинкових зонах. Такі заходи з озеленення проводяться у місті двічі на рік – восени і навесні.

Цими днями у парку Сопільче та поблизу дамби Тернопільського ставу висадили нові зелені насадження. Так, у парку Сопільче на алеї з’явилось ще 15 нових дерев декоративної червонолистої сливи «Піссарді». Ще 10 саджанців декоративних квітучих дерев породи катальпа бігнонієвидна висадили біля дамби Тернопільського ставу.

Як зазначають в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міської ради, катальпи та сливи «Піссарді» прекрасно почувають себе у нашому місті, швидко ростуть, є стійкими до несприятливих погодних умов і непримхливими.

На сьогодні, квітучі катальпи та декоративні сливи «Піссарді» добре прижилися у міських парках та на прибудинкових територіях.

Нагадаємо, відповідно до затвердженого основного стратегічного документа у сфері зеленої розбудови міста – Концепції комплексного озеленення, щорічно міською радою організовуються заходи із висадження дерев з метою урізноманітнення видового складу існуючих насаджень, формування високодекоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища зелених насаджень.