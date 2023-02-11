“У деякі години відключень не буде взагалі”: на вихідні в “Укренерго” прогнозують покращення ситуації зі світлом

Голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький прогнозує, що ситуація з постачанням електроенергії на період вихідних 11 — 12 лютого може покращитися.

Про це він сказав в етері телемарафону, передає Громадське.

Кудрицький пояснив, що енергетикам вдалося до суботи відновити певні обсяги генерації, споживання на вихідних завжди менше, а синоптики, до того ж, прогнозують потепління.

«За моїми прогнозами, ми матимемо стабільну, контрольовану ситуацію в енергосистемі у суботу та неділю. І я навіть обережно зазначу, що у деякі години доби у нас не буде лімітів споживання. Тобто, у деякі години відключень не буде взагалі», — сказав він.

Коментуючи чергову масовану російську атаку 10 лютого, Кудрицький сказав, що це вплинуло на плани відновлення генерації, проте «катастрофи не сталося».

За його словами, до ракетної атаки енергетики набрали гарний темп відновлення енергообʼєктів, і електроенергія постачалася за графіками, попри морози.

Нагадаємо, що через ракетну атаку 10 лютого найскладніша ситуація зі світлом залишається у Харківській та Хмельницькій областях, над відновленням пошкоджених об’єктів генерації там уже працюють енергетики.