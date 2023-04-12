Опалювальний сезон закінчили у більшості громад Тернопільщини.

Про це повідомила начальниця управління житлово-комунального господарства та енергозбереження області Софія Близнюк. За її словами, таке рішення прийняли через підвищення середньодобової температури повітря понад 8 градусів тепла.

Закінчили сезон теплопостачання 29 громад на Тернопільщині. Софія Близнюк розповіла, заклади охорони здоров’я, культури, шкільної й дошкільної освіти завершують опалювальний період за зверненням керівників.

«Вже 29 громад завершили опалювальний період. Ці рішення приймаються, коли температура повітря 8 градусів упродовж 3 діб. Рішення приймаються на сьогодні лише органом місцевого самоврядування. Такі заклади, як заклади охорони здоров’я, заклади дошкільної і шкільної освіти, соціальні заклади, опалення відключається за зверненням керівника цієї установи. Ми очікуємо, що до кінця тижня вся область завершить опалювальний період».

За прогнозами синоптиків, зі середини квітня температура повітря на Тернопільщині зберігатиме тенденцію до підвищення.