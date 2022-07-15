У Бережанській громаді проведуть на вічний спочинок двох бійців, котрі загинули на Донеччині

Сьогодні на Тернопільщині, у Бережанській громаді, прощаються із загиблими Героями Юрієм Грішаєвим та Андрієм Поливаним.

Андрія Поливаного поховають у рідному селі Куропатники. Юрія Грішаєва похоронять у селі Рай.

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Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Бережан Ростислав Бортник.

“Шановні краяни, думаю кожен з нас в змозі, в той чи інший спосіб гідно віддати шану нашим землякам, нашим героям. Своєю присутністю ви можете створити прощальні коридори пошани, а також долучитись до похоронної процесії. Цим ви доведете, що їхня жертовність не марна.

Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні міського голови.