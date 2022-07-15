На Тернопільщині прощаються із загиблим у Донецькій області Андрієм Дюком. ФОТО

Жителі Теребовлянської громади вийшли вчора на центральну вулицю міста Теребовлі, аби, стоячи на колінах, з молитвою, зустріти домовину з тілом загиблого на війні солдата з села Долина Андрія Дюка й подякувати землякові за подвиг.

Герой повернувся додому назавжди.

У Теребовлі священнослужителі відслужили поминальну панахиду за загиблим захисником. Далі домовину з тілом Андрія Дюка повезли у рідне село – Долину, повідомляють у Теребовлянській міській раді.

Прощатимуться із військовим сьогодні, 15 липня. Чин похорону відбудеться об 11-й годині. Останній спочинок Герой знайде на кладовищі у селі Долина.

Нагадаємо, 38-річний кулеметник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Дюк загинув 9 липня внаслідок завданого російськими окупантами ракетного удару в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.

Вічна пам’ять! Герої не вмирають!