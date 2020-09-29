Тернопіль і Бережани — у “червоній” зоні епідемічної небезпеки. Державна комісія з ТЕБ та НС рекомендувала у цих містах посилити карантинні обмеження. Наразі це рішення підтримали у Бережанах.

Як повідомив міський голова Бережан Володимир Музичка, місцева техногенна комісія вирішила запровадити додаткові карантинні обмеження. Зокрема, заборони стосуються руху громадського транспорту, відвідування торгово-розважальних закладів, масових заходів. Щодо навчальних закладів, то вони можуть продовжувати роботу.

“Ми розуміємо, що “червона” зона додає незручностей нашим жителям. Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перш ніж уводити кольори зон, особливо червону, погоджує дії із органами місцевого самоврядування. Міська влада Бережан і міста Тернополя прийняли рішення щодо карантинних вимог на своїх територіях. Але найважливіше, щоб жителі області самостійно дотримувалися карантинних правил, які стосуються насамперед маскового режиму, дистанцій та миття рук”, – розповіла в. о. начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська.

Додамо, всі інші адміністративні території Тернопільщини — у “помаранчевій” карантинній зоні, де заборонена робота розважальних закладів та ресторанів після 23.00.

В обласному центрі рішень про посилення карантину наразі не приймали.

Софія Романська

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