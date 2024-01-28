Твори юних митців Тернопілля представлять на конкурсі у Києві

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» відбувся у Тернопільському обласному методичному центрі народної творчості. Присвячений він Шевченківським дням і проходить вже 22 раз.

Методистка навчально- методичного кабінету ТОМЦНТ Галина Романська розповіла, що учні мистецьких шкіл області подали більше 100 творчих робіт, виконаних у різних техніках і матеріалах. Їх оцінювало журі, яке очолював член Міжнародної асоціації мистецтвознавців, Національної спілки художників України, заслужений працівник культури України Ігор Дуда. Переможців визначали у двох номінаціях.

– У номінації «Образотворче мистецтво» перемогли: учениці 2 класу Козівської початкової спеціалізованої школи мистецтв Пташник Вікторія та Ангеліна Гнатишин, викладач Рибіцька Н.В. – повідомила Галина Романська. – Марія Плахотнікова, із 7 класу Заводської мистецької школи, викладач Корнят М.Р.; Дарина Костянець, із нульового класу Бучацької художньої школи імені Омеляна Ментуса, викладач Пеньонжик-Мазур О.Є.; Ольга Прийдун із 5 класу Бережанської державної художньої школи, викладач Білоус В.С. У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» переможцями стали: другокласниця Ангеліна Гнатишин, викладач Рибіцька Н.В. і третьокласниця Анастасія Гандабура, викладач Лашкевич О.В. із Козівської спеціалізованої школи мистецтв; Віталіна Венгренович, учениця 5 класу Тернопільської художньої школи імені М.Бойчука, викладач Бутковська С.І; Анастасія Саранчук із 8 класу Борщівської школи мистецтв, викладач Чубак У.О; Андрій Манюк, із 5 класу Художньої школи народних ремесел Підгаєцької міської ради, викладач Карий Б.В.

Усі роботи переможців надішлють до Києва на фінальний тур конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої».

Фото зі сторінки ТОМЦНТ у фейсбуці