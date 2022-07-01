Цвіте і пахне: тернопільський став традиційно позеленів. ФОТО

Через сильну спеку в Тернополі почав цвісти став.

Зараз вода стала насиченого бірюзового кольору. Крім кольору на поверхні видно плями цвілі. Проходячи повз, можна відчути характерний неприємний запах, пишуть Тернополяни. У такій воді живе риба, плавають птахи.

Зазначимо, проблема цвітіння водойми в Тернополі влітку не є новою. Основною причиною цвітіння спеціалісти називають незаконні викиди в став нечистот з Кутківців і Пронятина.

Нещодавно у воду випустили спеціальні водорості, щоб очистити став.