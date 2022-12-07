Кременецьке лісове господарство оприлюднило вартість новорічних ялинок, а також місця та контакти осіб, котрі будуть їх розповсюджувати.

Про це ідеться на сторінці ДП “Кременецьке лісове господарство”.

“Понад дев’ять місяців триває повномасштабна війна росії проти України. Ми розуміємо, що за таких умов актуальність новорічної ялинки втрачається, але все ж, лісівники готові задовольнити потреби тих, хто вирішить порадувати свою малечу вдома таким деревцем.

В цей важкий рік війни діти мають отримати фото біля ялинки на згадку, що незважаючи на війну їх дитинство продовжується”, – зазначають у лісовому господарстві.

ДП “Кременецьке лісове господарство” пропонує новорічні ялинки від 1м і вище для юридичних та фізичних осіб. Торгові майданчики та контактні особи: