Кременецьке лісове господарство оприлюднило вартість новорічних ялинок, а також місця та контакти осіб, котрі будуть їх розповсюджувати.
Про це ідеться на сторінці ДП “Кременецьке лісове господарство”.
“Понад дев’ять місяців триває повномасштабна війна росії проти України. Ми розуміємо, що за таких умов актуальність новорічної ялинки втрачається, але все ж, лісівники готові задовольнити потреби тих, хто вирішить порадувати свою малечу вдома таким деревцем.
В цей важкий рік війни діти мають отримати фото біля ялинки на згадку, що незважаючи на війну їх дитинство продовжується”, – зазначають у лісовому господарстві.
ДП “Кременецьке лісове господарство” пропонує новорічні ялинки від 1м і вище для юридичних та фізичних осіб. Торгові майданчики та контактні особи:
- м. Кременець, вул Акімова 26, (з 09.00 год до 17.00 год)
- 0965896383 Петро Козак,0987145711 Петро Соломон,
- с. Залізці , вул. Зборівська , буд. 20 , 0972531731 Михайло Федчина ,
- м. Збараж, вул.. Данила Галицького , буд. 97, 0986030285 Ірина Жила,
- м .Ланівці , вул. Миру , буд. 24 , 0678106138 Володимир Левчук;
- м. Почаїв , вул. Липова , буд.14а , 0967781008 Вадим Побережний;
- смт. Вишнівець , вул. Байди Вишнівецького , буд. 40, 0689419098 Дмитро Токарський ,
- м. Скалат , вул. Незалежності 24 , 0975432743 Павло Довгошия,
- с. Петриків , вул. Шевченка , буд. 41, 0961548851 Вікторія Самойлова.