У Тернополі вимушених переселенців, які мешкають у школах, перед початком навчального року планують переселяти у домівки мешканців області, які зареєструвалися у системі «Прихисток» чи гуртожитки.

Чи готові люди до переїзду – з’ясовували кореспонденти «Файного міста».

У школі №14 мешкають більше як 90 внутрішньо переміщених осіб. Люди приїхали з Маріуполя, Краматорська, Херсона.

“Громадянам у школі надали всі умови для проживання. Є душ, пральні машинки та трьох разове харчування. Школа готується з вересня вийти на офлайн навчання, тому людям потрібно шукати нове житло”, – розповіла Оксана Добровольська Директорка ТЗОШ № 14.

Що кажуть переселенці

Журналісти студії «Файне місто» поспілкувалися з переселенцями, які проживають у школі №14 у Тернополі. Люди поділилися, як їм живеться в школі, та як планують шукати житло.

“Коли ми приїхали з Маріуполя, то школа надала нам цілий клас, де живе тільки наша сім‘я. У школі ми вже обжилися, усі люди ставляться один до одного з розумінням і підтримкою. Кожного дня ми думаємо, де нам знайти житло , куди йти, ми не знаємо”, – розповіла Оксана Котінова.

Чоловік з Краматорська каже, що у школі їх прийняли дуже добре, але він дуже переживає, де має жити разом з вагітною дружиною.

“У школі жити добре, нас тут годують, доглядають за всім, ми дуже вдячні, що нас тут прийняли. Я розумію, що школа готується до початку навчального року, але де нам жити? У мене вагітна дружина, скоро народиться дитина, грошей вистачає тільки на найнеобхідніше.

У системі «Прихисток» знайшли декілька будинків у селі Тернопільської області, але там немає належних умов для проживання з новонародженою дитиною. Грошей немає, як далі жити – я не знаю”, – розповів Сергій Приходько з Краматорська.

Жінка з Кривого Рогу просить волонтерів допомогти знайти житло. Вона у відчаї, адже, крім школи, їй нема де жити.

“Ми хочемо попросити, щоб волонтери допомогли нам знайти житло. У нас троє дітей, чекаємо на четверту дитинку. Додому їхати страшно, а можливо, й не буде куди повертатися. Є варіанти жити в селі Тернопільської області, але роботу знайти постійну там важко. А кошти потрібні, щоб прогодувати дітей. Хочемо залишитися в Тернополі, якщо знайдемо житло”, – розповіла Тетяна Нікуліна з Кривого Рогу.

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що людям, які зараз живуть у школах, запропонують проживання у тернополян, що зареєструвалися у системі “Прихисток”, або вони тимчасово зможуть жити у гуртожитках училищ”

Мер також зазначив, що Тернопільська обласна військова адміністрація прийняла рішення, що тимчасово переміщені українці можуть залишитися жити у гуртожитках Тернопільського національного медичного університету, де раніше жили іноземні студенти.